Gründerwettbewerb : So innovativ sind die Steinburger Berufsschüler

Die Fachhochschule (FH) Kiel organisierte für berufliche Schulen in Schleswig-Holstein die Start-Up-Challenge SH.

16. Januar 2022, 13:45 Uhr

Der Gründerwettbewerb, an dem angehende kaufmännische Assistenten innovative Geschäftsideen entwickeln, gehört bereits zur Tradition am Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) des Kreises Steinburg. In diesem Schuljahr ist der Wettbewerb aufgewertet worden. Die Fachhochschule (FH) Kiel organisierte für berufliche Schulen in Schleswig-Holstein die Start-Up-Challenge SH. Vom RBZ Steinburg nahmen 18 Gründungsunternehmen aus den elften Klassen teil, die am Freitag (14. Januar) ihre Projekte präsentierten.

„Es sind großartige Ideen dabei“, lobte Ralf Thiericke, Geschäftsführer des Innovationszentrums Itzehoe (Izet). „Aber leider wurden nicht alle gut umgesetzt.“ Harriet Bruhn, Koordinatorin für Fortbildung und pädagogische Schulentwicklung am RBZ, freute sich, dass die Schüler auch dieses Mal wieder die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt oder Gesundheit in ihre Konzepte haben einfließen lassen.

Bei der Jury durchsetzen konnte sich das Team „Safe Pocket“. „Wir haben eine diebstahlsichere Tasche, die man sich mit einem Klebestreifen am Oberarm befestigt, entwickelt“, erläuterte João Lukas Boe, der diese Idee zusammen mit seinen Mitschülern Angelina Kristin Reese, Gurpinder Babbar und Jule van Bargen entwickelte. Auf Platz zwei kam das Team von „Modern Surfing“. „Unsere Idee ist es, ein zusammenklappbares Surf-Board auf den Markt zu bringen“, sagte Emily Fichtel. Das Team „Comfy Pregnancy“ will Schwangeren mit einer besonderen Matratze, die sich dem Bauch anpasst, Erleichterung bieten.

Alle Schüler entwickelten ihre innovativen Geschäftsideen während des Unterrichts in Teams, um sie im Finale einer Jury der regionalen Wirtschaft zu präsentieren. Zuvor mussten die Schüler einen ausführlichen Businessplan erstellen, in dem sie Finanzplan, Zielgruppe und Marketing ihrer Gründerfirma erläutern mussten. Als langjähriger Unterstützer sei es schön zu sehen, wie motiviert und kreativ die Gründerteams an diese Aufgabe herangehen, sagte Ralf Thiericke.

Bei der Start-Up-Challenge SH können wir als Hochschule den Gründern wichtige Impulse für eine mögliche Weiterentwicklung ihrer Idee geben. Kay Poggensee, Fachhochschule Kiel

Auch die Fachhochschule Kiel als Veranstalterin sieht klar den Nutzen dieses Wettbewerbs. „Bei der Start-Up-Challenge SH können wir als Hochschule den Gründern wichtige Impulse für eine mögliche Weiterentwicklung ihrer Idee geben“, betonte Kay Poggensee vom Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Kiel. Von ihr erhielten die Siegerteams zum Abschluss ein Zertifikat, die drei erstplatzierten Teams bekamen zudem von den Jurymitgliedern gespendete Geldpreise.

Erfreut zeigte sich auch Carsten Jaeger, Geschäftsführer des RBZ. „Gerade unsere Kooperation mit den externen Partnern Fachhochschule, Gründerzentrum und Wirtschaft stellt für uns eine wertvolle Bereicherung dar. Wir werden auch im nächsten Jahr als Schule wieder an der Start-Up-Challenge SH teilnehmen.“

An die drei Steinburger Gründerteams gerichtet, die sich für das am 13. Mai stattfindende Landesfinale an der Fachhochschule Kiel qualifiziert haben, sagte Jäger: „Ich baue darauf, dass Sie das RBZ dort würdig vertreten – Sie werden das Ding schon rocken.“