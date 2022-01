Corona in Itzehoe : So erleben Itzehoer Gastronomen und Gäste die Sperrstunde

Manche machen gar nicht erst auf, andere haben nur noch wenige Gäste. Weitere Schließungen sind möglich.

17. Januar 2022, 17:30 Uhr

Manche machen gar nicht erst auf, andere haben nur noch wenige Gäste. Weitere Schließungen sind möglich.

Es ist noch ruhiger geworden im Itzehoer Nachtleben. Für die Gastronomie gilt neben der 2Gplus-Regel eine Sperrstunde von 23 bis 5 Uhr. Die Auswirkungen auf Kneipen und Restaurants sind unterschiedlich.

Die Lauschbar hatte die ersten zehn Tage im Januar gleich ganz geschlossen, über die ersten Erfahrungen mit der Sperrstunde sagt Besitzer Irfan Yesil: „Die Gäste blieben lieber zu Hause und wollten nicht erst einen Corona-Test machen, nur um abends noch einen Kaffee trinken zu gehen. Wir versuchen es jetzt einmal zwei Testwochen lang und sehen dann, was passiert.“ Die Zahl der Besucher sei jedenfalls deutlich zurückgegangen. „Man hätte mit vernünftigem Hygienekonzept auch andere Maßnahmen als eine Sperrstunde hinbekommen“, betont er. „Denn die Maßnahmen gelten ja auch nach 23 Uhr noch, und auch die Tests sind dann noch gültig.“

Sperrstunde wegen Coronavirus: Gäste gewöhnen sich daran

Dass die Bar Hoge Kant früher schließen muss, hindert Inhaber Bodo Maaß nicht an der Öffnung. „Es herrschte erst mal Aufregung wegen der Sperrstunde“, berichtet er. „Und es werden weniger Gäste.“ Allerdings gewöhnten sie sich auch daran: „Deshalb schätze ich, dass man es insgesamt längerfristig nicht groß merken wird.“ Er dürfe ja immer noch 50 Besucher reinlassen.

Die Besucherfrequenz sei aber zweigeteilt: „In der Woche hat die neue Regelung keine sonderlichen Auswirkungen, weil die Leute ohnehin früher nach Hause gehen“, sagt Maaß. Am Wochenende waren Live-Übertragungen vom Fußball am frühen Abend für Stammbesucher ein Magnet. Da er selbst hinter dem Tresen steht, gebe es für ihn auch kein größeres Personalproblem. Die Gäste verhielten sich „sehr verständnisvoll und vorbildlich“, was die Einhaltung der Regeln angehe, ergänzt Mitarbeiter Maik Weimann.

Umfrage Umfrage Kirsten Boehm aus Itzehoe: „Ich finde es gut, dass auf die Kontrollen großer Wert gelegt wird. Das zumindest sorgt für zusätzliche Sicherheit. Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich vor oder nach 23 Uhr in eine Kneipe gehe. Ich arbeite in der Pflege. Wenn ich am Wochenende nach der Spätschicht noch etwas machen möchte, geht das jetzt nicht mehr.“Robert Pohl aus Itzehoe:„Man muss etwas tun, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Eine Sperrstunde für Kneipen sehe ich aber skeptisch, denn sie ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern verlagert das soziale Zusammensein in den privaten Raum. Außerdem sollte man die Gastronomen unterstützen, was man mit solch einer Regelung nicht tut. Denn dass sie geöffnet haben dürfen, ist ihre letzte Chance, etwas zu verdienen. Durch die Kontrolle der Gäste ist die Sicherheit relativ gegeben.“Björn Keimer aus Itzehoe:„Die Sperrstunde bewirkt nur eine Verlagerung der Probleme ins Private. Denn dann feiern die Leute dort weiter ohne Kontrolle. Ich bin lieber in familiärer Umgebung unter Leuten, die ich kenne. Wenn gut kontrolliert wird, müsste es eigentlich ziemlich sicher sein. Deshalb macht die Verkürzung der Öffnungszeiten meiner Meinung nach keinen großen Sinn.“

Schwieriger ist die Lage im Liberty: Die Nachtbar hat am Wochenende eigentlich immer erst ab 22 Uhr geöffnet, damit ist nun vorerst Schluss. Inhaberin Jessica Strauß: „Wir haben jetzt von 17 bis 23 Uhr geöffnet und dürfen nur noch die Hälfte der Kapazität hereinlassen, das wären etwa 50. Mit 30 Besuchern wären wir schon sehr zufrieden.“ Die Gäste am Freitag und am Sonnabend waren an einer Hand abzuzählen. „Wenn es so bleibt, wären wir gezwungen, erst einmal zuzumachen.“ Vier Angestellte wären von der Schließung betroffen, so Strauß. „Die Angst bei uns wird größer. Es gäbe Hilfen, aber wohl frühestens in drei Monaten.“

Weiterhin geöffnet ist das Eleven, dagegen haben die Alpha Sports Bar und die Tasca Bar vorübergehend ganz geschlossen haben. Weniger betroffen sind Restaurants wie das Wangos oder der Eckpunkt, wie es dort heißt. Denn zu ihren üblichen Öffnungszeiten passt die Sperrstunde.