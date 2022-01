Corona-Zahlen aktuell : Sieben Covid-19-Patienten liegen auf Intensivstationen in Stormarn

Das Gesundheitsamt vermeldet am Freitag, 14. Januar, insgesamt 181 weitere, bestätigte Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt somit weiterhin deutlich über 300.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

14. Januar 2022, 13:54 Uhr

Das Gesundheitsamt vermeldet am Freitag, 14. Januar, insgesamt 181 weitere, bestätigte Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt somit weiterhin deutlich über 300.

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sind mittlerweile 14.776 Stormarner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Freitag, 14. Januar, waren bis 13 Uhr 181 weitere Fälle hinzugekommen.

Die Zahl der noch aktuell Infizierten liegt somit nun bei 1861. 854 von ihnen waren in den vergangenen sieben Tagen hinzugekommen, weshalb der Inzidenzwert noch immer bei hohen 349,8 liegt. Ein Wert, der im Vorjahr noch undenkbar hoch erschien.

Bisher 950 Stormarner mit schweren Covid-19-Verläufen in Kliniken

Durch die relativ hohe Impfquote können allerdings mehr und mehr schwere und auch tödliche Läufe verhindert werden. Die Zahl des Todesfälle und Coronainfizierten ist in den letzten Wochen kaum noch angestiegen. Experten weisen aber daraufhin, dass vor allem für Ungeimpfte und nicht Geboosterte das Virus weiterhin gefährlich bleibt und auch für Geimpfte können schwere Erkrankungen nicht komplett ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist aber geringer.

337 Stormarner sind bisher im Verlauf einer Corona-Infektion verstorben.

Laut der Landesmeldestelle mussten sich bisher 950 Stormarner mit schweren Covid-19-Verläufen in Kliniken behandeln lassen. Momentan liegen auf Intensivstationen in Stormarn sieben Covid-19-Patienten. Sechs von ihnen müssen invasiv beatmet werden. Das geht aus der Statistik des Robert-Koch-Instituts hervor.

Einer der niedrigsten Corona-Inzidenzwerte in Schleswig-Holstein

Aktuell hat der Kreis Stormarn in diesen Tagen erstmals in der gesamten Pandemie einen der niedrigsten Inzidenzwerte in Schleswig-Holstein und liegt deutlich unter dem Landesschnitt, der am 13. Januar bei 664,3 lag.

Allerdings muss man dazu auch noch sagen, dass die Stormarner Inzidenz deutlich höher als 349,8 liegen wird. Denn noch immer gelingt es dem Gesundheitsamt des Kreises nicht, tagesaktuell wirklich alle neu gemeldeten Fälle zu bearbeiten. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Noch immer sei die tägliche Anzahl an positiv Getesteten und den entsprechenden Kontaktpersonen zu hoch. „Die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen fällt somit weiterhin höher aus“, sagt Kreissprecher Michael Drenckhahn.