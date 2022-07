Der Verkaufsstand am Erdbeerfeld bei Barsbüttel brannte komplett aus FOTO: radio tele nord/Christoph Leimig up-down up-down Einsatz in der Nacht Verkaufsstand an Erdbeerfeld in Barsbüttel komplett ausgebrannt und | 17.07.2022, 12:15 Uhr Von Patrick Niemeier Peter Wüst | 17.07.2022, 12:15 Uhr

In der Nacht ist in Barsbüttel der Verkaufsstand an einem Erdbeerfeld komplett ausgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar. Doch schon früher gab es ein ähnliches Feuer in der Gegend.