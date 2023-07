Die Polizei suchte nach einem Unfall in Schwarzenbek mit einem Diensthund nach dem Verursacher – mit Erfolg. Foto: IMAGO/U. J. Alexander up-down up-down Alkoholfahrt in Gartenzaun Nach Unfallflucht in Schwarzenbek: Hund führt Polizei zum Autofahrer Von Finn Fischer | 17.07.2023, 12:14 Uhr

Ein Auto kracht in einen Gartenzaun in Schwarzenbek. Ein Fahrer ist jedoch nicht vor Ort als die Polizei eintrifft. Die Beamten haben eine Idee, sie fordern einen Spürhund an. Das Tier führte die Beamten direkt zur Adresse des Fahrzeughalters.