Henstedt-Ulzburg Bei 200 km/h platzte der Reifen: Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf der A7 Von Florian Sprenger | 17.07.2022, 08:27 Uhr

Auf der A7 entstand in der Nacht zu Sonntag ein Trümmerfeld, als ein mit fünf Personen besetzter BMW von hinten in einen Renault krachte. Offenbar war zuvor ein Reifen des BMW geplatzt. In beiden Fahrzeuge wurden Menschen verletzt.