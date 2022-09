Der Ratzeburger See gilt als beliebtes Binnensegelrevier. Foto: Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH up-down up-down Größtes deutsches See-Voting Ratzeburger See erneut zum schönsten See Schleswig-Holsteins gewählt Von Joshua Hirschfeld | 13.09.2022, 15:24 Uhr

Der Ratzeburger See konnte auch in diesem Jahr den Titel „Dein Lieblingssee“ in Schleswig-Holstein holen und ließ damit den Großen Plöner See und den Einfelder See hinter sich.