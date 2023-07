Bärbel Dreisow feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Foto: Kreis Stormarn up-down up-down Dienstjubiläum in der Verwaltung Glückwünsche vom Landrat: Drei Frauen feiern Dienstjubiläum in der Stormarner Kreisverwaltung Von Nora Schwarz | 26.07.2023, 12:05 Uhr

Drei Frauen werden in diesem Jahr vom Kreis Stormarn geehrt. In der kommenden Woche feiern alle drei ein Dienstjubiläum. Eine von ihnen ist seit 40 Jahren in der Verwaltung tätig.