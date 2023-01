Wolfgang Höpfner, Svenja Warncke, Martin Kupsch und Gerhard Höpfner (von links) gehören mit zum Grabungsteam, das in Groß Pampau aktiv ist. Foto: Timo Jann up-down up-down Der Wal in der Kiesgrube Wie das kleine Groß Pampau zum Mekka für Walforscher wurde Von Timo Jann | 24.01.2023, 16:52 Uhr

Ein paar Knochen in einer Kiesgrube entpuppten sich als wissenschaftliche Sensation und machten Groß Pampau in Forscherkreisen weltweit bekannt. Das war 1984. Jetzt arbeitet der Naturwissenschaftliche Verein in Hamburg (NWV) die Geschichte der „Pampauer Wale“ in einem besonderen Vortrag auf.