Feuerwehreinsatz im Bahnhof Defekte Regionalbahn aus Hamburg strandet in Bargteheide Von Patrick Niemeier | 04.10.2022, 17:20 Uhr

Ein technischer Defekt an einer Regionalbahn hat am Dienstag dafür gesorgt, dass eine Regionalbahn von Hamburg nach Bad Oldesloe bereits in Bargteheide endete.