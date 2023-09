Bereits am Sonntag, den 09. Juli 2023, hatte eine Bürgerin in Stipsdorf gemeldet, dass unbekannte Täter Tauben im Rönnauer Weg auf einem Maisfeld ausgesetzt hatten. Es handelt sich um den befahrenen Weg um den Großen Segeberger See.

Polizisten aus Bad Segeberg und hinzugerufene Tierschützer konnten damals sieben der etwa zehn Tauben einfangen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um mehrere unterschiedliche Rassen von Ziertauben mit weißem, schwarzen, grauen und braunen Federkleid und teils mit befiederten Füßen.

Die meisten Tiere wurden flugunfähig gemacht

Die verängstigten Tiere waren abgemagert, dreckig und mit Parasiten befallen. Die meisten waren zudem durch Beschneiden des Gefieders flugunfähig gemacht. Einige der Fundtiere starben unmittelbar nach dem Auffinden.

Die Vögel wurden auf einem Maisfeld ausgesetzt. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Da die bisherigen Ermittlungen nach dem Tierschutzgesetz noch nicht zur Aufklärung der Tat geführt haben, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu einer möglicherweise aufgegebenen Tierhaltung oder dem Aussetzen der Tiere machen?

Hinweise werden erbeten an das Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg Umweltschutz unter badsegeberg.pabr@polizei.landsh.de oder unter der Telefonnummer 04551/884-3440.