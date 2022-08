Hella Brice und Buchautor Simon Mittner FOTO: Peter Wüst up-down up-down „Der Ölprinz“ in Bad Segeberg Witwe von Winnetou-Star Pierre Brice besuchte Karl-May-Spiele Von Peter Wüst | 07.08.2022, 14:43 Uhr

Der Name Brice ist untrennbar mit den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg verbunden. Im Rahmen der aktuellen Saison mit dem Stück „Der Ölprinz“ schaute nun Hella Brice, Witwe des legendären Winnetou-Darstellers Pierre Brice, am Kalkberg vorbei.