Und das ausgerechnet am Freitag, den 13.: Bei einem Unfall in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat der Fahrer eines Lastwagens sechs Autos ineinander geschoben. Drei Menschen wurden ersten Angaben zufolge dabei leicht verletzt. Zwei Kinder kamen vorsorglich ins Krankenhaus, sollen bei der Karambolage aber keine Verletzungen erlitten haben. Der Laster-Fahrer habe angegeben, dass Unachtsamkeit der Grund für den Zusammenstoß gewesen war, berichtete die Polizei an der Unfallstelle.

Unfall mit Mülllaster in Henstedt-Ulzburg

Der Unfall hatte sich kurz vor 13 Uhr auf der Hamburger Straße in Ulzburg-Süd ereignet. Laut Polizei standen zu diesem Zeitpunkt sechs Autos auf einer Linksabbiegerspur, um in die Kadener Chaussee in Richtung Barmstedt einzubiegen. Auf der rechten Spur mussten derweil Verkehrsteilnehmer ebenfalls abbremsen und stehen bleiben, weil die Ampel Rot zeigte.

Bei dem Unfall waren mehrere Autos ineinander geschoben worden. Foto: Florian Sprenger

Laut Polizei näherte sich zu diesem Zeitpunkt der Fahrer (62) eines Müllwagens den wartenden Autos. Aus Unachtsamkeit soll der Mann die Wagen auf seiner Spur nicht rechtzeitig bemerkt haben und daher auf die linke Spur gezogen sein. Das gab er gegenüber der Polizei an. Auf der Linksabbiegerspur krachte er in die anderen stehenden Autos und schob diese ineinander.

Der Unfall hatte sich auf der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg ereignet. Foto: Florian Sprenger

Die ersten beiden Fahrzeuge – in ihnen saß jeweils eine Frau – wurden dabei schwer beschädigt. Insgesamt waren dreizehn Menschen in den Unfall verwickelt, darunter auch Teile einer Hochzeitsgesellschaft aus Bayern. Die Braut konnte den Angaben der Beamten zufolge den Weg zur Hochzeit später fortsetzen; die Mutter sei beim beschädigten Auto geblieben.

Der Mülllaster blieb trotz des Aufpralls fahrtüchtig, fünf andere Autos mussten abgeschleppt werden. Infolge der Aufräum- und Bergungsarbeiten bildeten sich lange Staus auf der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg.