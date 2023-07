Nach einem Reifenplatzer ist der BMW über die Autobahn geschleudert. Er brannte auf der A7 vollständig aus. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Reifen auf Autobahn geplatzt Unfall auf der A7 bei Henstedt-Ulzburg: BMW brennt aus – Fahrer flüchtet und | 27.07.2023, 07:36 Uhr | Update vor 13 Min. Von Caroline Warmuth Florian Sprenger | 27.07.2023, 07:36 Uhr | Update vor 13 Min.

Ein brennendes Auto nach einem Verkehrsunfall, in Kombination mit einem weiteren Auffahrunfall auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg hat in der Nacht zum Donnerstag einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Zudem flüchtete ein Insasse auch noch vom Unfallort.