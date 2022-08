Karl-May-Geschäftsführerin Ute Thienel (links) mit Pia Heinecke (Mitte) als 300.000. Besucherin des Abenteuers „Der Ölprinz“ und Schauspieler Harald P. Wieczorek. FOTO: Michael Stamp up-down up-down Kalkberg Bad Segeberg Studentin aus Braunschweig ist 300.000 Karl May Spiele Besucherin Von Patrick Niemeier | 21.08.2022, 13:24 Uhr

Bei den Karl May Spielen in Bad Segeberg konnte am 20. August die 300.000 Besucherin begrüßt werden. Es war eine Studentin aus Braunschweig, die mit ihrer Familie vor Ort war. Alexander Klaws sitzt derweil nach überstandener Krankheit wieder im Sattel als Winnetou.