Im Kreis Segeberg wurde bereits am 13. Oktober ein Wolf bei einem Autounfall tödlich verletzt. Bei dem Tier handelt es sich um einen männlichen, etwa fünfeinhalb Monate alten Welpen, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem Segeberger Wolfsrudel angehörte.

Wolf müsste getötet werden

Gegen 20.10 Uhr wurde dem schleswig-holsteinischen Wolfsmanagement von der Polizei ein Verkehrsunfall auf der K102 zwischen Wahlstedt und Heidmühlen gemeldet, an dem möglicherweise ein Wolf beteiligt war. Vor Ort konnten deren Mitarbeiter am selben Abend keinen Wolf auffinden. Pilzsammler fanden am nächsten Tag dann jedoch gegen 11 Uhr das schwer verletzte Tier im Dickicht am Fahrbahnrand.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen erteilte das Umweltministerium die Genehmigung zur Entnahme des Tieres. Der verunfallte Wolf wurde daraufhin durch einen Mitarbeiter des Wolfsmanagements getötet.