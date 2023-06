Ein Rettungshubschrauber landete in Alveslohe, weil ein Motorrollerfahrer sich schwer verletzt hatte. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Alveslohe im Kreis Segeberg Rettungshubschrauber im Einsatz: Motorrollerfahrer war in Graben gestürzt Von dpa | 13.06.2023, 06:58 Uhr

In Alveslohe im Kreis Segeberg hat sich ein Motorrollerfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Er wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht.