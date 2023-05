Das Fahrzeug, das der 18-Jährige gestohlen haben soll, hat einen Wert von mehr als 130.000 Euro. Symbolfoto: IMAGO/Silas Stein up-down up-down Teurer Sportwagen 18-Jähriger stiehlt Porsche in Dänemark und wird nahe A7 in Henstedt-Ulzburg festgenommen Von Caroline Warmuth | 31.05.2023, 11:21 Uhr

Der 18-Jährige wurde auf dem Autohof in Henstedt-Ulzburg von der Polizei gestellt, nachdem er in Dänemark offenbar das 130.000 Euro teure Auto gestohlen hatte. Jetzt sitzt der junge Mann in der Jugendvollzugsanstalt.