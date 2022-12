Um Patienten und Beschäftigte der Klinik zu schützen, wurde nun der Besuchsstopp verhängt. Foto: IMAGO / Lobeca up-down up-down Wegen Corona und Grippe Paracelsus Klinik in Henstedt-Ulzburg verhängt Besucher-Stopp Von Caroline Warmuth | 07.12.2022, 17:25 Uhr

Die Corona-Fallzahlen steigen im Kreis Segeberg wieder an. Gleiches gilt für die isolierpflichtigen Patienten in Krankenhäusern. Die Paracelsus Klinik in Henstedt-Ulzburg zieht jetzt Konsequenzen.