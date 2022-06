Die Mutter appeliert: „Du kannst zum Superhelden werden“

Nach sechs Wochen Krankenhaus, unzähligen Untersuchungen, Operationen und Therapien darf Nimi das erste Mal nach Hause. Doch hier wartet ein ganz neuer Alltag. Das Mädchen muss sich vor Infektionen schützen, darf keinen Besuch empfangen, muss viele Medikamente nehmen, mehrmals täglich Fieber messen und zur ambulanten Kontrolle. Ein gemeinsames Frühstück, malen, basteln, singen, spielen mit dem kleinen Bruder – all das bekommt eine völlig neue Bedeutung.

Kleine Alltagsfreuden haben plötzlich eine unglaubliche Bedeutung. Foto: DKMS

Die bittere Wahrheit lautet: Nimi kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Die Registrierung ist einfach und tut nicht weh. Du kannst zum Superhelden werden. Bitte trau dich, registriere dich und streue diesen Aufruf. Rette Leben!“, lautet der Aufruf von Mama Sally, die auf Instagram unter „mamafliegenpilz“ Interessierte mit auf ihren schweren Weg nimmt.

Registrierung am 26. Juni im Kisdorfer Feuerwehrgerätehaus

Zudem organisieren Freunde und Bekannte derzeit eine große Aktion. Unter dem Motto „NIMI WILL LEBEN“ appellieren sie an die Menschen in der Region, sich registrieren zu lassen, und zwar am Sonntag, 26. Juni, von 11 bis 15 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Achter de Höf 2, 24629 Kisdorf.

Mehr Informationen: 11 Millionen Menschen in der DKMS-Datei größer als Größer als Zeichen Die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde 1991 in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet. Heute sind mehr als 11 Millionen potenzielle Spender registriert, nach Angaben der DKMS ist es bereits mehr als 100.000 Mal gelungen, über eine Stammzellenspende ein Leben zu retten. Neben Deutschland ist die Organisation in den USA, Polen, UK, Chile und Afrika sowie im Rahmen eines Joint Venture auch in Indien aktiv. Darüber betreibt die DKMS im Bereich Medizin und Wissenschaft eine eigene Forschungseinheit.

Die Registrierung ist einfach: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spenderinnen und Spender, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft bittet darüber hinaus um Spenden unter IBAN: DE24 7004 0060 8987 0003 35 Verwendungszweck: NHU 001, Nimi.