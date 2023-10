Ein Großbrand in Heidmoor im Kreis Segeberg hat am Dienstagabend rund 100 Einsatzkräfte beschäftigt. Um kurz vor 20 Uhr wurde der Brand in einer leerstehenden Halle in der Waldchaussee entdeckt. Als die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, stand das Objekt mit einer weiteren anliegenden Halle bereits in Vollbrand und drohte auf benachbarte, ebenfalls leerstehende Gebäude überzugreifen.

Von mehreren Seiten wurden Löschangriffe eingeleitet, ein Innenangriff war aufgrund der Brandausbreitung jedoch nicht mehr möglich. Benachbarte Objekte wurden schließlich durch Riegelstellungen der Helfer geschützt. Während der Löscharbeiten stürzten Teile der Hallen in sich zusammen. Bei einem der geschützten Gebäude soll es sich ersten Angaben zufolge um eine ehemalige Stallung handeln.

Rund 100 Einsatzkräfte über mehrere Stunden bei Großbrand in Heidmoor beschäftigt

Unbestätigten Angaben zufolge sei der Besitzer des Grundstücks für etwa einem Jahr verstorben. Die etwa 100 Einsatzkräfte waren über mehrere Stunden im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Die Waldchaussee blieb für den Feuerwehreinsatz bis in die Nacht gesperrt. Zur Brandursache konnten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben gemacht werden, Brandstiftung sei vorerst jedoch nicht auszuschließen.