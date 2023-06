Feuer in Trappenkamp: Mehrere Feuerwehren im Einsatz. Foto: Polizei up-down up-down Einsatz unter Atemschutz Kellerbrand mit starkem Rauch: Haus in Trappenkamp brennt Von shz.de | 18.06.2023, 12:14 Uhr

Insgesamt 50 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Sonntag in Trappenkamp im Einsatz. Dort war in einem leerstehenden Haus ein Kellerbrand ausgebrochen.