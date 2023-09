Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben am Freitagabend den 400.000. Besucher begrüßt. „Anders als 2019 und 2022 war es diesmal sogar schon in der 69. Vorstellung und nicht erst in der 72. und letzten Aufführung“, teilten die Veranstalter mit. Die Besucherin des Abenteuers „Winnetou I - Blutsbrüder“ sei mit ihrem Mann, den beiden Söhnen und der Schwiegermutter ins Freilichttheater am Kalkberg gekommen.

4000 Euro für Besucherin aus Stralsund

Die Frau aus Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) erhielt den Angaben zufolge als 400.000. Besucherin von den Veranstaltern 4000 Euro. Der erste Teil des Western-Klassikers läuft in der diesjährigen 70. Saison der Karl-May-Spiele noch bis Sonntag. Die Winnetou-Hauptrolle spielt zum dritten Mal Schauspieler und Sänger Alexander Klaws.