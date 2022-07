Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Vermissten verliefen anfangs erfolglos. Am Wochenende fanden sie schließlich A. in Hamburg. FOTO: IMAGO/xcitepress up-down up-down Polizei beendet Suche Kaltenkirchen: Vermisster Kattendorfer ist wieder aufgetaucht Von Caroline Warmuth | 22.07.2022, 14:17 Uhr | Update vor 40 Min.

Nachdem A. am Mittwoch die Werkstatt für behinderte Menschen in Kaltenkirchen verlassen hatte, ist er nicht wieder aufgetaucht. Am Wochenende ist er nun wieder aufgetaucht.