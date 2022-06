Wenn trotz Vorsorge die Mücke sticht, sollte Kratzen und mechanische Reibung unbedingt vermieden werden. FOTO: AOK/hfr Jetzt kommen die Mücken Klimawandel positiv für die stechenden Plagegeister Von Michael Kuhr | 14.06.2022, 14:22 Uhr

Das Summen auf den Terrassen und Balkonen vermiest so manchem den schönen Sommerabend im Kreis Plön. Stechmücken lauern jetzt wieder überall. Sie vermehren sich insbesondere bei wärmeren Temperaturen und in stehenden Gewässern wie zum Beispiel in Pfützen, Seen und Teichen. Von einer Plage ist noch keine Rede.