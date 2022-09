Seit Ende 2019 ist die Vollzugsschule in der ehemaligen Rantzau-Kaserne untergebracht. Foto: Archivfoto: Lars Berg up-down up-down Brandbrief an die Justizministerin Gewerkschaft fordert Schließung der Justizvollzugsschule in Boostedt Von Eckard Gehm | 15.09.2022, 15:48 Uhr

Brandbrief an Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU): Die Gewerkschaft Strafvollzug fordert, die Ausbildung in der Justizvollzugsschule in Boostedt sofort auszusetzen. Grund seien die nicht mehr erträglichen Zustände.