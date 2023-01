Bei einem Brand in Nahe im Kreis Segeberg rettee die Feuerwehr 15 Hausbewohner über Leitern. Foto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg up-down up-down Feuer im Kreis Segeberg Feuerwehr rettet 15 Menschen aus brennendem Haus in Nahe Von dpa | 25.01.2023, 12:24 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nahe im Kreis Segeberg rettete die Feuerwehr mehrere Hausbewohner. Was das Feuer ausgelöst hat ist unklar.