Erneut hat ein Großbrand die Feuerwehr in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) beschäftigt: In der Nacht zu Dienstag (10. Oktober) ist ein leerstehendes Einfamilienhaus niedergebrannt und anschließend in Teilen eingestürzt. Das teilte der Kreisfeuerwehrverband Segeberg jetzt mit. Bis zu 80 Einsatzkräfte waren über sechs Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Laut Angaben des Kreisfeuerwehrverbands wurde niemand verletzt.

Notrufe in der Nacht

Gegen 1.30 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Leitstelle West eingegangen. Zeugen hatten ein brennendes Einfamilienhaus an der Prunstwiete gemeldet. Bereits auf dem Weg zum Einsatzort waren Flammen zu erkennen; bei Ankunft der Wehr stand das komplette Gebäude in Flammen. Die starke Hitze, die von dem brennenden Einfamilienhaus ausging, drohte bereits ein nahestehendes Wohnhaus zu beschädigen.

Um das Feuer zu löschen, setzte die Wehr aus Henstedt-Ulzburg auch ihre Drehleiter ein. Foto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Gefahr für die umliegende Gegend

Nicht nur die immense Hitze des Brands stellte laut Feuerwehr eine Hürde für die Einsatzkräfte dar, auch der Funkenflug war eine akute Gefahr für die benachbarten Reetdachhäuser. Die Feuerwehr konnte das nebenliegende Wohnhaus mit einer Riegelstellung schützen. An den Reetdachhäusern hatte die Feuerwehr ebenfalls eine Riegelstellung aufgebaut und konnte dadurch ein Ausbreiten des Brands verhindern.

Dutzende Einsatzkräfte haben in der Nacht einen Großbrand in Henstedt-Ulzburg gelöscht. Foto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Um den Brand vollständig löschen zu können, hatte die Feuerwehr später mittels Kettensägen die Wandverkleidung des Einfamilienhauses freigelegt und das Gelände großflächig mit Löschschaum bedeckt. So erstickten auch die letzten Flammen. Erst am Dienstagmorgen gegen 7.20 konnten erste Kräfte die Einsatzstelle verlassen.

Weiterer Großbrand bereits am 3. Oktober

Bereits Anfang Oktober hatte die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg einen Großbrand löschen müssen. Am 3. Oktober war ein Feuer in einer Scheune auf einem Reiterhof ausgebrochen. Die Scheune wurde dabei zerstört; der Schaden ist laut Polizei immens.