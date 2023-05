Am Bauernhaus in Schmalfeld brannte der Dachstuhl aus. Foto: Danfoto up-down up-down Kreis Segeberg Bauernhaus steht in Flammen: Großeinsatz der Feuerwehr in Schmalfeld Von Daniel Friedrichs | 03.05.2023, 17:17 Uhr

Am Mittwochnachmittag ist ein Großfeuer in Schmalfeld ausgebrochen. Auch in weiter Entfernung war eine Rauchsäule zu sehen. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz, um das Bauernhaus zu löschen.