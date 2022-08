Dutzende Kräfte waren im Einsatz, um den Flächenbrand an der B206 bei Hitzhusen unter Kontrolle zu bringen. FOTO: Florian Sprenger up-down up-down Felder bei Bad Bramstedt brennen Autofahrer wirft Zigaretten-Kippe aus Fenster und löst Großfeuer aus Von Florian Sprenger | 13.08.2022, 17:17 Uhr

Aufgrund der starken Trockenheit in Schleswig-Holstein reichen wenige Funken, um große Flächenbrände auszulösen. Am Samstag brannten zwei Felder an der B206 nahe Bad Bramstedt. Schuld daran soll ein unachtsamer Raucher gewesen sein.