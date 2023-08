Nach einem schweren Unfall zwischen Henstedt-Ulzburg und Alveslohe (Kreis Segeberg) sind zwei Autofahrer vorläufig ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte die Polizei an der Unfallstelle mit. Ob und wie schwer sie verletzt wurden, sei noch unklar. Der Unfall hatte sich am Samstag (26. August) auf der Kadener Chaussee kurz vor Henstedt-Ulzburg ereignet. Ursache war laut Polizei ein Fehler beim Abbiegen eines der Beteiligten.

Unfall auf Landesstraße 75 bei Henstedt-Ulzburg

Die Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg war am Nachmittag gegen 15.35 Uhr in den Einmündungsbereich der Straße Beckershof in die Kadener Chaussee (Landesstraße 75) gerufen worden. Zwei Autos waren dort zuvor zusammengestoßen.

Als die Helfer am Unfallort eintrafen, hatte sich bereits der Fahrer (55) eines Škoda aus seinem Unfallwagen befreien können. Da sich in dem zweiten Fahrzeug – einem Mazda – die Fahrertür infolge des Aufpralls nicht mehr öffnen ließ, gelang es einer 85-Jährigen nicht, ihren Wagen zu verlassen. Daher entfernte die Feuerwehr die hintere Tür des Wagens und übergab die Frau anschließend an den Rettungsdienst.

Die Feuerwehr entfernte die hintere linke Fahrzeugtür, um die Fahrerin aus ihrem Auto zu befreien. Foto: Florian Sprenger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch der Škoda-Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Art und Schwere der Verletzungen konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen.

Fehler beim Abbiegen auf die Landesstraße

Den Unfall ausgelöst haben soll die Mazda-Fahrerin, teilte die Polizei mit. Demnach habe die 85-Jährige vom Beckershof kommend nach links in Richtung Alveslohe abbiegen wollen, dabei jedoch den Škoda-Fahrer übersehen. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten vom Unfallort entfernt werden. Im Zuge der Aufräum- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.