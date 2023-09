Wegen eines technischen Defekts hat am Freitag (1. September) ein Kleintransporter auf der A7 bei Bad Bramstedt gebrannt. Das teilte die Autobahnpolizei Neumünster auf Anfrage von shz.de mit. Im Zuge des Löscheinsatzes mussten vorübergehend zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden. Betroffen war die Autobahn in Richtung Flensburg. Seit dem späten Vormittag ist die A7 wieder frei.

Feuer auf A7 am Freitagmorgen

Der Brand war am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr ausgebrochen. Dunkle Rauchwolken standen über der A7. Das Fahrzeug war wenige hundert Meter vor der Anschlussstelle Bad Bramstedt in Brand geraten, im Zuge des Löscheinsatzes musste die A7 zunächst gesperrt werden. Verletzt wurde nach Angaben der Autobahnpolizei niemand. Wie groß der Schaden am Transporter ist, war zunächst unklar.

Der Verkehr auf der A7 staut sich wegen des Fahrzeugbrands kilometerweit. Foto: Danfoto Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aufgrund der Lösch- und Aufräumarbeiten bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau, der zeitweise bis Kaltenkirchen zurückreichte.