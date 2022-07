Der Ritt von Winnetou entlang der Zuschauer-Reihen ist ein Kalkberg-Ritual. FOTO: Markus Scholz up-down up-down Karl-May-Spiele in Bad Segeberg 100.000. Besucher von „Der Ölprinz“ gewinnt Premieren-Paket für „Winnetou I“ Von Guido Behsen | 14.07.2022, 16:53 Uhr

Nach Karl May ist vor Karl May: Wenn am Kalkberg in Bad Segeberg am Wochenende der 100.000. Besucher von „Der Ölprinz“ begrüßt wird, gibt das auch schon einen Vorgeschmack auf die Saison 2023.