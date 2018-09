Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg : Schwerer Unfall auf A24 verursacht lange Staus im Berufsverkehr

Ein Transporter kracht in die Leitplanke. Der Motor wird herausgerissen. Zwei weitere Autos prallen damit zusammen.

von dpa

03. September 2018, 07:48 Uhr

Gudow | Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 24 bei Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat am Montagmorgen zu langen Staus in Richtung Hamburg geführt. In der Nacht war ein Transporter in eine Leitplanke gekracht, teilte die Polizei am Montag mit. Wegen des starken Aufpralls sei der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen worden.

Zwei nachfolgende Autos hätten nicht mehr rechtzeitig ausweichen können und seien mit dem Motorblock zusammengestoßen. Ein Mensch wurde schwer, zwei weitere leicht verletzt. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.

Bis in die frühen Morgenstunden hätten Einsatzkräfte die Straße gereinigt. Auf einer Länge von mehr als 300 Metern waren Benzin und Motoröl ausgelaufen. Die A24 wurde für rund eine Stunde voll gesperrt, zurzeit ist noch eine Spur gesperrt. Der Verkehr habe sich zwischenzeitlich auf bis zu zehn Kilometer gestaut, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.

