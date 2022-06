Maximal zehn Stellplätze für Wohnmobile werden auf dem Ostseebauernhof Schönhagen angeboten. Während der Corona-Zeit hat sich das Angebot bewährt und soll in einem Bauleitverfahren dauerhaft gesichert werden. FOTO: Dirk Steinmetz Mit dem Wohnmobil nach Schwansen Wieso ein Blick ins Grüne für Erholung sorgt Von Dirk Steinmetz | 17.06.2022, 09:04 Uhr

Während der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach Wohnmobil-Stellplätzen in Schwansen stark an. Auf dem Ostseebauernhof der Familie Marr in Schönhagen wurden befristet insgesamt zehn Plätze genehmigt. Ende des Jahres läuft die Genehmigung aus. Die Gemeinde Brodersby und der Eigentümer haben ein Bauleitverfahren zur dauerhaften Sicherung gestartet.