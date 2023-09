Urlaubssportart in SH Ben Spiller aus Waabs holt sich in Schönhagen den WM-Titel im Ditschen Von Petra Wilkesmann | 11.09.2023, 16:43 Uhr Setzte sich im Stechen gegen die Konkurrenz durch: Ben Spiller aus Waabs. Foto: Petra Wilkesmann up-down up-down

Am Strand einen Stein nehmen und so oft wie möglich auf dem Wasser aufditschen lassen. In Schönhagen fand genau dafür eine Weltmeisterschaft statt.