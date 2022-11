Marion Lampe und ihr Partner Peter Janssen leben in ihrem Wohnmobil. Ihr Haus haben sie vor zwei Jahren verkauft und sind ins Wohnmobil gezogen. Jetzt haben sie Station in Damp gemacht. Im Dezember geht es nach Süddeutschland ins Allgäu oder an den Bodensee.

Foto: Dirk Steinmetz