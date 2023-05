Großer Bahnhof für die Überbringer von zwei Schecks über je 5000 Euro für Kitas und Kinder in Waabs und in Loose: Bürgermeister Udo Steinacker (hinten v.l.) bekommt von Kurt Jürgen Carl den Scheck, Daniela Dittmann-Valerio und Wilfried Langusch (Loose) von Sönke Martensen. Die Kinder und Erzieher der Kita Waabs unter der stellvertretenden Leitung von Cynthia Zühr (r.) freuen sich über die Spenden der Energiepark Schlei-Ostsee. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down 5000 Euro-Spenden für Waabs und Loose So erfüllen Erlöse aus der Windkraft Kinderwünsche Von Dirk Steinmetz | 09.05.2023, 08:30 Uhr

Seit 2016 betreibt die Energiepark Schlei-Ostsee GmbH & Co KG in Waabs und Loose vier Windenergieanlagen. Nun hat die Gesellschaft jeweils 5000 Euro an die Kita in Waabs und für Kinderbetreuung in Loose gespendet.