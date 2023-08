Ditsch-Weltmeisterschaft in Schönhagen Wer lässt Steine am häufigsten übers Wasser hüpfen? Von Dirk Steinmetz | 10.08.2023, 07:03 Uhr Am Strand von Schönhagen werden am 10. September Ditsch- Weltmeister gesucht. Die Ostseefjord Schlei GmbH richtet dort mit der örtlichen Touristik die 6. Ditsch-WM für Klein und Groß aus. Foto: Sinnlicht up-down up-down

Am Strand von Schönhagen werden Weltmeister gesucht. Die Ostseefjord Schlei GmbH richtet dort mit der örtlichen Touristik am 10. September die 6. Ditsch-WM aus. Neu ist in diesem Jahr das „Duo-Ditschen“.