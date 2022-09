Rainer Lange, der technische Leiter des Klärwerks Revkuhl, ist mit den Reinigungswerten der Anlage sehr zufrieden. Die Anlage kommt sehr gut mit weniger Abwasser, wie jetzt in der Trockenheit, zurecht. Foto: Steinmetz / Archiv up-down up-down Trockenheit in Schwansen Darum feiern die Bakterien im Klärwerk eine Party Von Dirk Steinmetz | 07.09.2022, 11:30 Uhr

In diesem Jahr fiel in Schwansen bisher wenig Niederschlag. Im Klärwerk Revkuhl des Entwässerungsverbands Nordschwansen kommen täglich nur noch 380 statt 450 Kubikmeter Abwasser an. Wie wirkt sich das auf die Abwasserreinigung aus?