Wie neu sieht der Frischwasserfilter im Wasserwerk in Waabs aus. Für rund 250.000 Euro wurde die 50 Jahre alte Anlage einschließlich Edelstahlleitungen und Steuerung saniert. Auf die 1600 Filterkerzen kommen in Kürze rund 220 Zentimeter gasgetrockneter Quarzkies als Filterschicht. Im März geht die Anlage wieder in Betrieb. Dann wird der zweite, ebenso alte Filter, saniert.

Foto: Milan Boldt