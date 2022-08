Bei Neuschlag (Waabs) kam es am Wochenende zu einem Flächenbrand auf rund einem halben Hektar. Die Wehren aus Waabs, Damp und Loose waren im Einsatz. FOTO: Feuerwehr Damp-Dorotheenthal up-down up-down Flächenbrände in der Erntezeit Warum es auf den Feldern brennt Von Dirk Steinmetz | 18.08.2022, 13:29 Uhr

Flächenbrände bei der Ernte und der anschließenden Bodenbearbeitung, die gab es im Vorjahr relativ oft in Schwansen. Alleine die Feuerwehr Sieseby war sieben Mal in einer Woche im Einsatz. In diesem Jahr waren es bislang nur sehr wenig Einsätze. Das sagen Landwirte und Feuerwehren dazu.