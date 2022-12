Um 8 Uhr legten rund 150 Beschäftigte der Vamed Reha-Klinik für knapp zwei Stunden die Arbeit nieder und folgten dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik. Foto: Björn Otterbeck up-down up-down Vamed Reha-Klinik Damp Deswegen gehen 150 Beschäftigte in den Warnstreik Von Björn Otterbeck | 01.12.2022, 15:35 Uhr

Pünktlich zum nächsten Verhandlungstermin im Tarifstreit verschärft die Gewerkschaft Verdi die Gangart gegen die Vamed und rief am Donnerstag alle Beschäftigten der Vamed zum Warnstreik auf – auch in Damp. Am Donnerstag trafen sich auch die Verhandlungsführer beider Seiten.