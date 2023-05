Nach 37 Jahren sagt Hannes Kempe als Vorsitzender des Reitvereins Rieseby „Tschüüs“. Seine Nachfolgerin wird Frauke Mambrey. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down Wechsel im Reitverein Rieseby Hannes Kempe geht - deshalb endet eine Ära Von Klaus-Dieter Tüxen | 17.05.2023, 06:17 Uhr

37 Jahre lang hatte Hannes Kempe als Vorsitzender des Reitvereins Rieseby die Zügel in der Hand. Nun übergab er den Vorsitz an Frauke Mambrey. Am 12. Juni findet das Ringreiten zur Dorfwoche statt.