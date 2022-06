Ab Montag, 13. Juni wird die K58 in der Ortsdurchfahrt Loose ab Schulweg bis zur Anschlussstelle an die L27 bei Moorholz asphaltiert. Während der Zeit bis voraussichtlich 17. Juli ist der Abschnitt voll gesperrt. Die Umleitung führt ab Rieseby über die L27 nach Barkelsby und dort auf die B203 in Richtung Loose. Ab dem 18. Juli wird voraussichtlich dann der östliche Abschnitt der K58 zwischen Schulweg und Ortsausgang Loose asphaltiert.

FOTO: Dirk Steinmetz