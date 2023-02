Die CDU-Direktkandidaten in Dörphof : Sascha Werges (v.l.), Christopher Bruns, Silke Joost, Volker Starck und Hans Werner Krüger. Foto: CDU Dörphof up-down up-down Kommunalwahl 2023 Dörphof Volker Starck ist Spitzenkandidat der CDU Von Dirk Steinmetz | 20.02.2023, 14:29 Uhr

Die CDU in Dörphof geht mit Volker Starck als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl am 14. Mai. Bei einer Mitgliederversammlung wurden die Direkt- und Listenkandidaten nominiert.