Dörphof Vermisster 18-Jähriger aus betreutem Wohnheim wieder gesund zurück Von Dirk Steinmetz | 13.01.2023, 16:02 Uhr

Am Donnerstag, 12. Januar, wurde der seit tags zuvor vermisste 18-jährige Lukas aus einer betreuten Einrichtung in Dörphof in Kiel gefunden. Er ist wohlbehalten zurück, die großangelegte Vermisstensuche wurde beendet.