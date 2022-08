Die Geschäftsführer (sitzend, v.li.) Dr. John Näthke (Rehaklinik Damp), Holger Glandorf (SG Flensburg-Handewitt) und Christian Kreische (Ostseeklinik Damp) unterzeichnen den neuen Vertrag. Die Damper Mediziner Dr. Anja Spies (hinten v.l.), Ärztliche Direktorin Rehaklinik Damp, Ulrike Bahl und Dr. Elisabeth Krüsmann vom VAMED Prevention Center Damp sowie Dr. Christian Schwartzkopf, Orthopädie-Chefarzt Ostseeklinik Damp begleiteten die Unterzeichnung. FOTO: Dr. Maike Marckwordt up-down up-down Arbeiten zusammen - VAMED Kliniken Damp und SG Flensburg-Handewitt Flensburger Handballer setzen auf Damper Medizin Von Dirk Steinmetz | 02.08.2022, 16:41 Uhr

Die VAMED Kliniken in Damp stehen dem Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt ab sofort medizinisch zur Seite. So finden die sportmedizinischen Untersuchungen vor dem Saisonstart in diesem Jahr in Damp statt.