Am Sonntag beginnt die Fußball-WM in Katar. Was sagen Bürger in Rieseby dazu. Foto: imago images/Dünhölter SportPresseFoto up-down up-down Umfrage in Rieseby zur Fußball-WM in Katar WM-Fußballspiele schauen oder boykottieren? Von Dirk Steinmetz | 18.11.2022, 14:50 Uhr

Am Sonntag beginnt die Fußball Weltmeisterschaft in Katar. Am Mittwoch spielt die deutsche Mannschaft ihr erstes Gruppenspiel. Was sagen die Bürger in Rieseby zur WM, schauen sie oder boykottieren sie die Spiele?