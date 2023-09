Sicherheit im Verkehr Tempo 30 in der Eckernförder Straße: Gemeinde Karby will die Raser ausbremsen Von Jonas Bargmann | 03.09.2023, 13:36 Uhr Die Gemeinde Karby will die Eckernförder Straße entschleunigen. Foto: Harald Pohl/Michael Gstettenbauer, Collage: Jonas Bargmann up-down up-down

Die Eckernförder Straße in Karby ist viel frequentiert. Einige Verkehrsteilnehmer halten sich nicht an die maximal zulässige Geschwindigkeit. Nun will die Gemeinde handeln.